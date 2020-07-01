محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مجلس إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بترقية مدير قسم الجودة والمتابعة المهندس سلطان بن ناصر الشهري للمرتبة التاسعة. "الخليج 365" تهنئ الشهري وتتمنى له حياة عملية موفقة. 01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 02:23 AM Advertisements "الشهري" للمرتبة التاسعة في مدينة فيصل "الشهري" للمرتبة التاسعة في مدينة فيصل صدر قرار مجلس إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بترقية مدير قسم الجودة والمتابعة المهندس سلطان بن ناصر الشهري للمرتبة التاسعة. "الخليج 365" تهنئ الشهري وتتمنى له حياة عملية موفقة. الكلمات المفتاحية ، "الشهري" للمرتبة التاسعة في مدينة فيصل ،

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