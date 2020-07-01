، تضامنًا مع اللاعب "الزيلعي".. أمنيات و25 ألف ريال و"تي شيرت" بالمزاد ،

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ما إن أعلن لاعب النصر السابق خالد الزيلعي إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري إلا وانهالت عليه دعوات الجماهير الرياضية كافة بالشفاء العاجل، تلاها مكالمة اطمئنان من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
وتفصيلاً، طالبت الجماهير بالوقوف مع اللاعب، ومساندته في مصابه. وأعلن عضو شرف نادي النصر عبد العزيز أحمد بغلف دعمه بمبلغ مالي قدره 25 ألف ريال.
واكتفت الأندية السابقة التي لعب معها، وهي النصر والتعاون وأبها والعين، بأمنيات الشفاء العاجل عبر تغريدة، دون تلمس وضع أسرته المادي.
وفي مبادرة جميلة أعلن أحد الجماهير العاشقة للأصفر امتلاكه الفانيلة التي كان يرتديها اللاعب في مباراة النصر والأهلي عام 2012 في ربع نهائي كأس ولي العهد، التي فاز بها الأول بتوقيع خالد الزيلعي وعبده عطيف. وعقب نهاية المباراة حصل على "التي شيرت"، والآن يستعد لبيعها في مزاد خيري، والمبلغ كاملاً يذهب للاعب وأسرته.
تضامنًا مع اللاعب "الزيلعي".. أمنيات و25 ألف ريال و"تي شيرت" بالمزادعيسى الحربي الخليج 365 2020-07-01
ما إن أعلن لاعب النصر السابق خالد الزيلعي إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري إلا وانهالت عليه دعوات الجماهير الرياضية كافة بالشفاء العاجل، تلاها مكالمة اطمئنان من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
وتفصيلاً، طالبت الجماهير بالوقوف مع اللاعب، ومساندته في مصابه. وأعلن عضو شرف نادي النصر عبد العزيز أحمد بغلف دعمه بمبلغ مالي قدره 25 ألف ريال.
واكتفت الأندية السابقة التي لعب معها، وهي النصر والتعاون وأبها والعين، بأمنيات الشفاء العاجل عبر تغريدة، دون تلمس وضع أسرته المادي.
وفي مبادرة جميلة أعلن أحد الجماهير العاشقة للأصفر امتلاكه الفانيلة التي كان يرتديها اللاعب في مباراة النصر والأهلي عام 2012 في ربع نهائي كأس ولي العهد، التي فاز بها الأول بتوقيع خالد الزيلعي وعبده عطيف. وعقب نهاية المباراة حصل على "التي شيرت"، والآن يستعد لبيعها في مزاد خيري، والمبلغ كاملاً يذهب للاعب وأسرته.
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
12:29 AM
انهالت عليه دعوات الجماهير بعد إعلان إصابته بالتصلب الجانبي الضموري
ما إن أعلن لاعب النصر السابق خالد الزيلعي إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري إلا وانهالت عليه دعوات الجماهير الرياضية كافة بالشفاء العاجل، تلاها مكالمة اطمئنان من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
وتفصيلاً، طالبت الجماهير بالوقوف مع اللاعب، ومساندته في مصابه. وأعلن عضو شرف نادي النصر عبد العزيز أحمد بغلف دعمه بمبلغ مالي قدره 25 ألف ريال.
واكتفت الأندية السابقة التي لعب معها، وهي النصر والتعاون وأبها والعين، بأمنيات الشفاء العاجل عبر تغريدة، دون تلمس وضع أسرته المادي.
وفي مبادرة جميلة أعلن أحد الجماهير العاشقة للأصفر امتلاكه الفانيلة التي كان يرتديها اللاعب في مباراة النصر والأهلي عام 2012 في ربع نهائي كأس ولي العهد، التي فاز بها الأول بتوقيع خالد الزيلعي وعبده عطيف. وعقب نهاية المباراة حصل على "التي شيرت"، والآن يستعد لبيعها في مزاد خيري، والمبلغ كاملاً يذهب للاعب وأسرته.
، تضامنًا مع اللاعب "الزيلعي".. أمنيات و25 ألف ريال و"تي شيرت" بالمزاد ،
المصدر : الخليج 365
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