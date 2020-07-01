شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: «يجب استمرار حظر تسليح إيران بعد إثبات تورطها في هجوم أرامكو» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، على تقرير مجلس الأمن التابع للامم المتحدة حول الهجوم التخريبي على أرامكو.
وقال عبر "تويتر" :"مناقشة مجلس الأمن للتقرير الأممي الذي يثبت تورط إيران بالهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة على منشآت نفطية يؤكد ضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي".
وتابع : "ويعزز هذا التقرير بما ضمه من حقائق موقفنا المؤيد لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني واستمرار التعامل الجاد مع البرنامجين النووي والباليستي الذي تطورهما إيران".
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