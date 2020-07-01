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بسبب كورونا.. الكويت

تفرض *إجراءات مؤلمة* ???? زادت الضريبة على المواطنين بنسبة *50٪* والوافدين *150٪* ???? قررت مراجعة الدعم المُقدم من الحكومة وفرض الضرائب التدريجية على أرباح الشركات Advertisements ???? أضافت الضريبة على السلع الإنتقائية ???? خفضت نسبة المؤهلين للعلاج في الخارج *50٪* وميزانيات المشاريع *20٪* ???? قدّرت أن يصل العجز إلى *55* مليار دولار وهو ضعف المُتوقع





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