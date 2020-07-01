فرق القيمة المضافة مجتمعيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا

︎

.



????????????????

فرق القيمة المضافة

*بين 5% و15%*

لن نتحدث عن ذلك اقتصاديًا.. بل سنتحدث مجتمعيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا

Advertisements

فالدولة ما كانت لترفع ضريبة القيمة المضافة إلا لكون أن الأزمة التي تسببت بها كورونا كانت خانقة، ورغم انخفاض أسعار البترول رصدت عشرات المليارات من الدولارات للحفاظ على الاقتصاد وتجنيبه الكساد.. ماذا يعني ذلك؟

هذا يعني أنها ضغطت على ميزانيتها من أجلك أنت، من أجل أبناءك، من أجل أسرتك، من أجل صحتنا جميعًا.. نعم ضغطت على الميزانية لكي لا نتأثر، لكي لا ننهار، لكي لا يتضرر قطاعنا الطبي، لكي لا يتداعى سوق الأسهم، لكي لا نجد أنفسنا في نهاية المطاف مكشوفين أمام السوق العالمية، لكي لا ترتفع الأسعار بين عشية وضحاها..

وقد استطاعت بفضل الله أن تحقق التوازن المطلوب

– فسعر صرف الريال أمام الدولار لم يتأثر

– أسعار السلع كانت متماسكة

– قررت عدم قطع الماء أو الكهرباء عن متعثري السداد

– لم تمس رواتب المواطنين أو وظائفهم

– حافظت على المستوى المعيشي لحياة كل من يعيش على هذه الأرض

ولذلك كله، نقول: الفرق بين 5 % و15%.. هو قيمة مواطن ورفعة وطن ????????

