︎
.
????????????????
فرق القيمة المضافة
*بين 5% و15%*
لن نتحدث عن ذلك اقتصاديًا.. بل سنتحدث مجتمعيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا
فالدولة ما كانت لترفع ضريبة القيمة المضافة إلا لكون أن الأزمة التي تسببت بها كورونا كانت خانقة، ورغم انخفاض أسعار البترول رصدت عشرات المليارات من الدولارات للحفاظ على الاقتصاد وتجنيبه الكساد.. ماذا يعني ذلك؟
هذا يعني أنها ضغطت على ميزانيتها من أجلك أنت، من أجل أبناءك، من أجل أسرتك، من أجل صحتنا جميعًا.. نعم ضغطت على الميزانية لكي لا نتأثر، لكي لا ننهار، لكي لا يتضرر قطاعنا الطبي، لكي لا يتداعى سوق الأسهم، لكي لا نجد أنفسنا في نهاية المطاف مكشوفين أمام السوق العالمية، لكي لا ترتفع الأسعار بين عشية وضحاها..
وقد استطاعت بفضل الله أن تحقق التوازن المطلوب
– فسعر صرف الريال أمام الدولار لم يتأثر
– أسعار السلع كانت متماسكة
– قررت عدم قطع الماء أو الكهرباء عن متعثري السداد
– لم تمس رواتب المواطنين أو وظائفهم
– حافظت على المستوى المعيشي لحياة كل من يعيش على هذه الأرض
ولذلك كله، نقول: الفرق بين 5 % و15%.. هو قيمة مواطن ورفعة وطن ????????
كانت هذه تفاصيل خبر فرق القيمة المضافة مجتمعيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.