ارامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة تماشياً مع الضريبة .. التفاصيل

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أعلنت “أرامكو السعودية” اليوم الأربعاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٠ تعديل أسعار الوقود الجديدة تماشياً مع الضريبة 15% التي سيتم العمل بها من ١يوليو حتى تاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢٠ فقط و الأسعار هي على النحو الآتي:

(بنزين 91): 0.98 ريال لكل لتر بدلاً من 0.90 ريال لكل لتر.

(بنزين 95): 1.18 ريال لكل لتر بدلاً من 1.08 ريال لكل لتر.

(سعر الديزل): 0.52 ريال لكل لتر بدلاً من 0.47 ريال لكل لتر.





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