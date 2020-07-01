الضريبة المضافة.. التفاصيل الكاملة للزيادة الجديدة.. وآلية تطبيقها

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بأنه سيتم البدء في تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020.

وفي هذا الإطار، كشفت الشركة السعودية للكهرباء، في رد من من حساب العناية بالمشتركين التابع للشركة والموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة (15%) على استهلاك الفواتير ابتداءً من شهر يوليو المقبل، وذلك ردًا على سؤال أحد العملاء قال فيه: هل ضريبة القيمة المضافة 15% ستشمل استهلاك فواتير الكهرباء؟

ماذا تعرف عن ضريبة القيمة المضافة

وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل، هي الجهة المسؤولة عن تطبيق وإدارة ضريبة القيمة المضافة وتقوم بتسجيل وإلغاء تسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، كذلك يقع ضمن اختصاصاتها إدارة عملية تقديم إقرارات الضريبة واستردادها وكذلك إجراء عمليات تدقيق الحسابات والزيارات الميدانية.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القمة المضافة تكون غير مباشرة ويتم فرضها على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من المنشآت أو الجهات، مشيرة إلى أنه يتم فرضها بدء من الإنتاج والتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

وكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه ستقوم المنشآت والجهات الخاضعة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء حسب النسبة المئوية المحددة مع دفع الضريبة لمورديها لكل عملية شراء حسب النسبة المئوية المحددة.

الحالات المستثناة من ضريبة 15%

وكشف مستشار وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، حمود الحربي، في وقت سابق، عن إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية الجديدة لضريبة القيمة المضافة التي صدرت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التعديلات تسجل الأفراد للعقار، بهدف معالجة بعض الإشكالات.

وأكد الحربي أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن قوائم مستثناة من ضريبة القيمة المضافة سواء الخاضع أو غير الخاضع منها (البيت الشخصي) للمالك أو أشخاص من الدرجة الثانية أو الزوجة عند البيع خارج الضريبة وكذلك (الهبة) إلى الدرجة الثانية والزوجة) والعقارات الموهوبة إلى الجمعيات الخيرية أو الموقوفة؛ نظرًا لعدم انطباق النشاط الاقتصادي عليها، لافتًا إلى أن التعديلات تتضمن التسجيل في الضريبة لإصدار فوري بمجرد إفراغ العقار، بحيث تتضمن الفاتورة رقمًا “ضريبيًّا”.

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تفاصيل رفع ضريبة القيمة المضافة لـ15%

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، أن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع من 5% إلى 15% بداية من يوم غد الأربعاء الأول من يوليو 2020.

وأضاف الحربي، في اتصال تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية مع فضائية العربية، أن هناك مرحلة انتقالية لتسهيل تطبيق نسبة الرفع بالضريبة، تخص العقود والتوريدات والفواتير الصادرة قبل تاريخ 11 مايو 2020، والتي ستواصل دفع الضريبة بالنسبة القديمة 5% حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو حتى تجديد أو انتهاء العقد أيهم أقرب، ثم ترتفع نسبة الضريبة عليها من 5% إلى 15%.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه بالنسبة للعقود مع الجهات الحكومية المبرمة قبل 11 مايو فإن التوريدات بهذا العقد سوف تستمر بنفس النسبة حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو انتهاء العقد أيهما أقرب، وينطبق هذا على السلع التي جرى إصدار فواتيرها أو توريداتها قبل يوم 11 مايو الماضي.

وعقدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أكثر من 12 ورشة عمل خلال شهر يونيو، بعد قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب بث مباشر وإرشادات مختصرة ونماذج وأمثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إرشادات وأمثلة فعلية، لتوعية الموردين والمستهلكين بالتغير الحاصل.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالموعد المحدد، مؤكدةً استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية؛ للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة

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