توضيحات هامة من الجوازات بخصوص تجديد هوية المقيم

أصدرت المديرية العامة للجوازات، خلال أسبوع، عددًا من التوضيحات الهامة فيما يتعلق بهوية مقيم وشروط تجديدها.

وجاء ذلك أثناء رد المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، على أسئلة وجهها بعض المستخدمين.

شروط تجديد «هوية مقيم»

وحددت المديرية العامة للجوازات، شرطين لتجديد هوية مقيم، موضحة أنه يشترط سريان مفعول رخصة العمل ووثيقة التأمين الصحي، للتمكن من إتمام تجديد هوية مقيم، جاء ذلك ردًّا على سؤال من أحد المقيمين، الذي تساءل عن إمكانية تجديد الإقامة بدون تأمين صحي.

كما أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنَّ إصدار رخصة من هيئة المهندسين السعوديين شرط لتجديد هوية مقيم بالنسبة للمهندسين العاملين بالمملكة، مشيرة إلى أنّه يمكن التواصل مع الهيئة السعودية للمهندسين عبر الرقم الموحد (920020820).

وأشارت المديرية العامة للجوازات، –ردًا على أحد الاستفسارات-، إلى أنّه لا يمكن تجديد هوية مقيم في حال كان المستفيد خارج المملكة، مشيرة إلى أنّه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

كما أكدت المديرية العامة للجوازات، ردًا على استفسار آخر، أنَّ التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم.

عقوبات عدم تجديد «هوية مقيم»

وحذرت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الموثق على موقع التغريدات القصيرة (تويتر)، من أن عدم تجديد هوية مقيم يعرّض صاحبها للعقوبات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

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وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه يمكن التأكد من سريان «هوية مقيم» عبر الدخول إلى منصة أبشر ومقيم.

خدمات يمكن إتمامها عبر «أبشر»

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن إلغاء الخروج النهائي للمقيم بعد تسجيله عبر منصة «أبشر» أو «مقيم» ضمن مبادرة عودة، من خلال صاحب العمل مع اشتراط سريان صلاحية هوية مقيم؛ للتمكن من إتمام الإجراء.

وأشارت المديرية العامة للجوازات، إلى أن خِدْماتها الإلكترونية مستمرة عبر منصتي أبشر ومقيم، وأن خدمة الرسائل والطلبات، ما زالت متاحة ومستمرة من خلال المنصة الإلكترونية «أبشر»، لجميع المستفيدين من خدماتها.

كما أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات حجز المواعيد الإلكترونية لمراجعة إدارات الجوازات عند الضرورة بمختلف مناطق المملكة دون الحاجة إلى التسجيل في منصة أبشر.

وشددت المديرية العامة للجوازات، على أن إصدار هوية مقيم شرط لإصدار تأشيرة الخروج.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن مدة تأشيرات الخروج والعودة، إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يومًا)، فصلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار، وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار».

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