السعودية لـ«مجلس الأمن»: إيران قوة شر تدميرية تزعزع الاستقرار الإقليمي

أكدت السعودية، الثلاثاء، خلال رسالة لمجلس الأمن أنَّ إيران قوة للتدمير وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وقالت: نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لإنهاء التهديد الإيراني، كما ناشدت المجتمع الدولي بعدم تجاهل الخطر الإيراني.

تأتي رسالة المملكة في وقت شهدت فيه جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن إيران، اليوم الثلاثاء، ما يشبه الإجماع على ضرورة تمديد حظر السلاح المفروض عليها إلى أجل غير مسمى، على خلفية دعمها للإرهاب.

إلى ذلك رحبت وزارة الخارجية بالتقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، أمام مجلس الأمن بشأن إيران، والذي أكّد ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة العربية السعودية، وكذلك استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العام المنصرم، بصواريخ «كروز» وطائرات مسيرة بدون طيار، وخلص التقرير إلى أنها إيرانية المصدر.

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وأكدت الوزارة على ثقة حكومة المملكة العربية السعودية بهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة ومنها مجلس الأمن الدولي في قيامه بواجباته لصون الأمن والسلم الدوليين، ووقف جميع الخروقات الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية التي عكف عليها النظام الإيراني واستخدامه لأدواته الإرهابية منذ عام 1979.

كما أكدت وزارة الخارجية أن ما توصل إليه التقرير الأممي لا يترك مجالًا للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام ويكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجستي والعسكري والمالي للميليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حسن الجوار.

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