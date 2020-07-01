الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: سحب رعدية وغبار وأتربة على 8 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأربعاء؛ لافتة إلى رياح مثيرة للأتربة وغبار على 4 مناطق وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف، أما البحر فسيكون متوسط الموج الى مائج

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون خفيفًا إلى متوسط الموج .

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأربعاء