للتأكد من صحتها.. «الزكاة والدخل»: 4 عناصر ضرورية في الفاتورة الضريبية

كشفت هيئة الزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، عن العناصر التي يجب أن توجد في ضريبة القيمة المضافة لتكون صحيحة، وأضافت الزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: تأكد من صحة فاتورة ضريبة القيمة المضافة بوجود الآتي:(اسم المتجر والرقم الضريبي وتاريخ الشراء وخانة ضريبة القيمة المضافة).

وأهابت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالجميع التبليغ عن الفاتورة المخالفة عن طريق gazt.gov.sa أو تطبيق «VAT»، وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت تعديل ضريبة القيمة المضافة من 5% لتصل إلى 15% ويتم تطبيقها بداية من غدٍ الأربعاء.