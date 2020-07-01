الإبلاغ عن المخالفين عبر تطبيق «vat»..
كشفت هيئة الزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، عن العناصر التي يجب أن توجد في ضريبة القيمة المضافة لتكون صحيحة، وأضافت الزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: تأكد من صحة فاتورة ضريبة القيمة المضافة بوجود الآتي:(اسم المتجر والرقم الضريبي وتاريخ الشراء وخانة ضريبة القيمة المضافة).
وأهابت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالجميع التبليغ عن الفاتورة المخالفة عن طريق gazt.gov.sa أو تطبيق «VAT»، وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت تعديل ضريبة القيمة المضافة من 5% لتصل إلى 15% ويتم تطبيقها بداية من غدٍ الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر للتأكد من صحتها.. «الزكاة والدخل»: 4 عناصر ضرورية في الفاتورة الضريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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