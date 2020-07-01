مؤسسة الحبوب تُحدد سعر كيس الشعير بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

كشفت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الثلاثاء، عن سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم بعد تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح (15%).

وقالت المؤسسة، في بيان لها: إنفاذًا لقرار تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح (15%) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2020/7/1م، فإنَّ سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بمناطق المملكة كافة يجب ألا يتجاوز (54.05) ريالا للكيس شاملًا ضريبة القيمة المضافة الجديدة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت تعديل ضريبة القيمة المضافة من 5% لتصل إلى 15% ويتم تطبيقها بداية من 2020/7/1 م.