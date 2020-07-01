منصة مطورة للتقديم على خدمات الإقامة المميزة

علمت «دوت الخليج» أن مركز الإقامة المميزة يعتزم تطوير بوابة أو منصة خاصة بالتقديم على الخدمات المقدمة للمقيم المميز.

وأعلن مركز الإقامة المميزة، في شعبان الماضي، أن موقعه الإلكتروني الرسمي هو المنصة الوحيدة لاستقبال طلبات المتقدمين، وذلك ردا على تداول بعض التطبيقات والمواقع التي رُوج بأنها تستقبل طلبات التقديم على الإقامة المميزة.

بيئة جاذبة

شدد المركز على أن التطبيقات المتوافرة على متاجر التطبيقات ليس لها أي صفة رسمية، وأضاف: «في حال وجود أي تحديثات مستقبلية لفتح قنوات جديدة للطلبات، سيتم الإعلان عنها عبر الحساب الرسمي».

وكان المركز أعلن في شوال 1440 استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك»، التي تتيح الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة.

عالم الأعمال

صدرت موافقة مجلس الوزراء العام الماضي على نظام الإقامة المميزة الذي يعد جزءا من رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز اقتصاد البلاد وخلق بيئة استثمارية جاذبة، ومن شأن النظام الجديد فتح الباب لآلاف المقيمين والعاملين في السعودية للدخول في عالم الأعمال ومزاولة الأعمال التجارية جنبا إلى جنب مع مواطني البلاد.

وبدأ استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة سابرك saprc.gov.sa، حيث يقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة (800 ألف ريال سعودي)، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً (100 ألف ريال سعودي).

مزايا نظام الأقامة الجديد

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استصدار أذون زيارة للأقارب

استقدام العمالة والموظفين

امتلاك العقار، سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فينتفع بعقاراتهما لمدة لا تتجاوز 99 سنة دون التملك

الحق الكامل في امتلاك وسائل النقل

إمكانية عمل صاحب الإقامة المميزة هو وأفراد أسرته في المهن غير المقصورة على السعوديين في القطاع الخاص

الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق

استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول البلاد والخروج منها

مزاولة الأنشطة التجارية