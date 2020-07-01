السعودية اليوم / محافظ بيش يرأس اجتماع اللجنة التطويرية لمرسى الصيادين بالمحافظة



بيش 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

رأس محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة اليوم ، اجتماع اللجنة التطويرية لمرسى الصيادين بمحافظة بيش ، بحضور قائد حرس الحدود بالمحافظة العقيد إبراهيم بن عثمان القشيش وممثلي الجهات الحكومية المعنية.

وناقش الاجتماع سبل مساهمة المحافظة في تطوير مرسى الصيادين واستكمال المرافئ التي تلبي حاجة صيادي المحافظة والذي تعمل على تنفيذه أرامكو

وأكد محافظ بيش أهمية معالجة أوضاع الصيادين ، وتطوير المرسى الذي يخدم الصيادين ، منوهًا بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

// انتهى //

00:35ت م

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بيش 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسرأس محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة اليوم ، اجتماع اللجنة التطويرية لمرسى الصيادين بمحافظة بيش ، بحضور قائد حرس الحدود بالمحافظة العقيد إبراهيم بن عثمان القشيش وممثلي الجهات الحكومية المعنية.وناقش الاجتماع سبل مساهمة المحافظة في تطوير مرسى الصيادين واستكمال المرافئ التي تلبي حاجة صيادي المحافظة والذي تعمل على تنفيذه أرامكو السعودية ، كما اطلع المشاركون في الاجتماع على أحدث التصاميم والتعديلات الهندسية لتطوير المرسى من قبل المختصين بالشركة المنفذة للمشروع .وأكد محافظ بيش أهمية معالجة أوضاع الصيادين ، وتطوير المرسى الذي يخدم الصيادين ، منوهًا بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.// انتهى //00:35ت م0265

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