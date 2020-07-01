السعودية اليوم / تسجيل إصابتين جديدتين وافدتين بفيروس كورونا في تونس



تونس 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين وافدتين بفيروس

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي شفاء 1031 مصابًا من الفيروس واستقرار عدد الوفيات عند 50 وفاة.

// انتهى //

23:36ت م

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تونس 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين وافدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في تونس إلى 1174 حالة مؤكدة.وأضافت الوزارة في بيانها اليومي شفاء 1031 مصابًا من الفيروس واستقرار عدد الوفيات عند 50 وفاة.// انتهى //23:36ت م0256

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