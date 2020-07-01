السعودية اليوم / بلدية مركز قنا بمحايل عسير تواصل أعمال الإصحاح البيئي



محايل 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

تواصل بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير حملة تنظيف الأحياء الواقعة ضمن النطاق الخدمي للبلدية، من أجل تحسين المظهر العام , ضمن أعمال النظافة الدورية التي تقوم بها البلدية وفق برنامج زمني معد مسبقاً.

كما قامت البلدية بتطهير وتعقيم المرافق الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة فيروس

// انتهى //

23:16ت م

0249



محايل 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واستواصل بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير حملة تنظيف الأحياء الواقعة ضمن النطاق الخدمي للبلدية، من أجل تحسين المظهر العام , ضمن أعمال النظافة الدورية التي تقوم بها البلدية وفق برنامج زمني معد مسبقاً.كما قامت البلدية بتطهير وتعقيم المرافق الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا ، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية و التوعية المستمرة، فيما استبدلت البلدية عدداً من الحاويات القديمة بأخرى جديدة.// انتهى //23:16ت م0249

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