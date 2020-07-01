إتاحة النطاق العريض لـ3 ملايين منزل مخدومة بالألياف الضوئية على جميع الشبكات

2020-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت stc إتاحة خدماتها للنطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية على جميع شبكات الاتصالات الثابتة في المملكة؛ بهدف زيادة فاعلية استخدام البنية التحتية للألياف الضوئية في المملكة، وذلك بعد توقيع اتفاقية فتح النطاق العريض الثابت مع جميع الشركات المقدمة للبنية التحتية للنطاق العريض الثابت الألياف الضوئية، في فبراير الماضي، برعاية من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومبادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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وستتيح stc خدماتها من خلال باقات (بيتي فايبر) لأكثر من 3 ملايين منزل مخدومة بالبنية التحتية للألياف الضوئية من جميع شركات الاتصالات.

وتتميز باقات بيتي فايبر من stc بسرعات عالية تبدأ من 100 ميجا بت في الثانية إلى 500 ميجا بت في الثانية، بالإضافة لخدمة التلفزيون التفاعلي (جوي تي في هوم)، والتي توفر ترفيهًا مستمرًّا من خلال أكثر من 10 آلاف محتوى متنوع في مكتبة الأفلام والمسلسلات، بالإضافة للقنوات المباشرة، وخاصية الإيقاف والإعادة والاسترجاع، وذلك في باقة واحدة من باقات بيتي فايبر.

وكذلك توفر خدمات بيتي فايبر باقات مناسبة للألعاب الإلكترونية من خلال توفير سرعات رفع عالية، بالإضافة لإمكانية الاشتراك في مفتاح الرفع upload، وراوتر مخصص لألعاب لإعطاء أولوية للاعبين في سرعة الوصول والاستجابة أثناء اللعب.