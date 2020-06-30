شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 450 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ سريان قرار منع العمل تحت أشعة الشمس عدد 450 مخالفة لأحكام القرار، وذلك خلال الجولات الميدانية التي نفذت للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار. وكان القرار قد دخل حيز التنفيذ منذ 15 يوليو 2020م وسوف يستمر العمل به ساريًا حتى تاريخ 15 سبتمبر 2020م حيث يُمنع خلال هذه الفترة العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00 م حتى الساعة 3:00 م.

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