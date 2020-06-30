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2020-07-01 أرامكو تعلن أسعار البنزين بعد القيمة المضافة : بنزين 91 بـ 0.98 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، ومن 1 إلى 10 يوليو. Advertisements وقالت أرامكو وفقاً لخبر عاجل بثته الإخبارية : إن بنزين 91 أصبح 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 يصبح 1.18 ريال لكل لتر. وكانت أسعار البنزين لشهر مايو الماضي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر. وأعلنت شركة أرامكو أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. كما تخضع الأسعار المحلية للبنزين للتغيير وفقًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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