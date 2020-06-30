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حدائق الحيوان وأسواق النفع العام ضمن اختصاصات البيئة الجديدة
بالإضافة إلى المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته التي انعقدت اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، على نقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وبحسب إنفوجرافيك نشرته الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة على موقع تويتر، تشمل الاختصاصات المنقولة أسواق النفع العام مثل الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والماشية والإبل والطيور والحطب والأعلاف، بالإضافة إلى اختصاص حدائق الحيوان ومحلات بيع الكائنات الفطرية.
وبموجب القرار، تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، فضلًا عن مسؤولية إنشاء وتشغيل وصيانة السدود، ودرء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، وأشياب المياه داخل وخارج المدن والمحافظات، وأخيرًا إدارة الماشية السائبة.
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