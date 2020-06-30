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بلغ عدد حالات الوفاة التي سُجلت في السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد في شهر ذي القعدة الحالي حتى يوم أمس 382، معظمها تعاني أمراضًا مزمنة؛ فاقمت حالتهم الصحية.
وتفصيلاً، تشكِّل حالات الوفاة التي سُجلت في 9 أيام من شهر ذي القعدة ما نسبته 23 % من إجمالي حالات الوفاة التي تخطت الـ1600 حالة، بينما تشكِّل أقل من واحد في المئة من عدد الإصابات الكلي البالغ 190 ألفًا.
وجاءت أرقام الوفيات في شهر ذي القعدة كما يأتي:
الأول من ذي القعدة 40.
الثاني من ذي القعدة 30.
الثالث من ذي القعدة 41.
الرابع من ذي القعدة 41.
الخامس من ذي القعدة 46.
السادس من ذي القعدة 37.
السابع من ذي القعدة 40.
الثامن من ذي القعدة 48.
التاسع من ذي القعدة 50.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 4387 إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 190.823 حالة، بينما توفي 50 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.649 حالة، مقابل شفاء 3648 حالة؛ ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 130.766 حالة.
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 11:36 PM
تمثل ما نسبته 23 % من إجمالي حالات الوفاة منذ ظهور الوباء بالسعودية
بلغ عدد حالات الوفاة التي سُجلت في السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد في شهر ذي القعدة الحالي حتى يوم أمس 382، معظمها تعاني أمراضًا مزمنة؛ فاقمت حالتهم الصحية.
وتفصيلاً، تشكِّل حالات الوفاة التي سُجلت في 9 أيام من شهر ذي القعدة ما نسبته 23 % من إجمالي حالات الوفاة التي تخطت الـ1600 حالة، بينما تشكِّل أقل من واحد في المئة من عدد الإصابات الكلي البالغ 190 ألفًا.
وجاءت أرقام الوفيات في شهر ذي القعدة كما يأتي:
الأول من ذي القعدة 40.
الثاني من ذي القعدة 30.
الثالث من ذي القعدة 41.
الرابع من ذي القعدة 41.
الخامس من ذي القعدة 46.
السادس من ذي القعدة 37.
السابع من ذي القعدة 40.
الثامن من ذي القعدة 48.
التاسع من ذي القعدة 50.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 4387 إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 190.823 حالة، بينما توفي 50 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.649 حالة، مقابل شفاء 3648 حالة؛ ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 130.766 حالة.
، في 9 أيام من ذي القعدة.. السعودية تسجل 382 حالة وفاة بسبب كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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