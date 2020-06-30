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قُتل متظاهر سوداني اليوم (الثلاثاء) بطلق ناري في مدينة أم درمان التي شهدت موكب احتجاج ضخمًا، بحسب ما ذكر مراسل "آر تي" الروسي في السودان.
وبيّنت مصادر طبية أنها لم تتعرف بعد على اسم المواطن، وأنه حُوّل إلى المشرحة.
وتظاهر عشرات الآلاف في مدن سودانية اليوم بالرغم من إجراءات العزل العام الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وطالب المتظاهرون بتوسيع الحكم المدني في عملية الانتقال إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي، وفقاً لـ"رويترز".
مقتل متظاهر سوداني بطلق ناري في أم درمانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-30
قُتل متظاهر سوداني اليوم (الثلاثاء) بطلق ناري في مدينة أم درمان التي شهدت موكب احتجاج ضخمًا، بحسب ما ذكر مراسل "آر تي" الروسي في السودان.
وبيّنت مصادر طبية أنها لم تتعرف بعد على اسم المواطن، وأنه حُوّل إلى المشرحة.
وتظاهر عشرات الآلاف في مدن سودانية اليوم بالرغم من إجراءات العزل العام الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وطالب المتظاهرون بتوسيع الحكم المدني في عملية الانتقال إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي، وفقاً لـ"رويترز".
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
10:34 PM
لم يُعرَف اسمه بعد
قُتل متظاهر سوداني اليوم (الثلاثاء) بطلق ناري في مدينة أم درمان التي شهدت موكب احتجاج ضخمًا، بحسب ما ذكر مراسل "آر تي" الروسي في السودان.
وبيّنت مصادر طبية أنها لم تتعرف بعد على اسم المواطن، وأنه حُوّل إلى المشرحة.
وتظاهر عشرات الآلاف في مدن سودانية اليوم بالرغم من إجراءات العزل العام الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وطالب المتظاهرون بتوسيع الحكم المدني في عملية الانتقال إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي، وفقاً لـ"رويترز".
، مقتل متظاهر سوداني بطلق ناري في أم درمان ،
المصدر : الخليج 365
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