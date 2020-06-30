- 1/3
- 2/3
- 3/3
حذّرت مديرة منظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، في إيجاز افتراضي بواشنطن، من أن الدول والولايات والمدن التي تخفف قيود "كوفيد-19" قريبًا جدًّا يمكن أن تغرق في الحالات الجديدة.
وأوضحت "إتيان" أن ولايتَيْ واشنطن ونيويورك الأمريكيتين، تسجلان أعدادًا منخفضة للغاية من حالات الإصابة والوفاة، لكن 27 ولاية أخرى تسجل زيادة استثنائية؛ وفقًا لـ"رويترز".
وسجلت الأمريكتان 5.1 مليون حالة إصابة وأكثر من 247000 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" حتى 29 يونيو (حزيران).
"الصحة العالمية": تخفيف قيود "كورونا" سيؤدّي إلى تزايد الإصاباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-30
حذّرت مديرة منظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، في إيجاز افتراضي بواشنطن، من أن الدول والولايات والمدن التي تخفف قيود "كوفيد-19" قريبًا جدًّا يمكن أن تغرق في الحالات الجديدة.
وأوضحت "إتيان" أن ولايتَيْ واشنطن ونيويورك الأمريكيتين، تسجلان أعدادًا منخفضة للغاية من حالات الإصابة والوفاة، لكن 27 ولاية أخرى تسجل زيادة استثنائية؛ وفقًا لـ"رويترز".
وسجلت الأمريكتان 5.1 مليون حالة إصابة وأكثر من 247000 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" حتى 29 يونيو (حزيران).
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
10:02 PM
سجلت الأمريكتان 5.1 مليون حالة
حذّرت مديرة منظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، في إيجاز افتراضي بواشنطن، من أن الدول والولايات والمدن التي تخفف قيود "كوفيد-19" قريبًا جدًّا يمكن أن تغرق في الحالات الجديدة.
وأوضحت "إتيان" أن ولايتَيْ واشنطن ونيويورك الأمريكيتين، تسجلان أعدادًا منخفضة للغاية من حالات الإصابة والوفاة، لكن 27 ولاية أخرى تسجل زيادة استثنائية؛ وفقًا لـ"رويترز".
وسجلت الأمريكتان 5.1 مليون حالة إصابة وأكثر من 247000 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" حتى 29 يونيو (حزيران).
، "الصحة العالمية": تخفيف قيود "كورونا" سيؤدّي إلى تزايد الإصابات ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية": تخفيف قيود "كورونا" سيؤدّي إلى تزايد الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.