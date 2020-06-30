، خادم الحرمين يهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى يوم كندا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جولي باييت الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.