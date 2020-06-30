شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تُغلق سوق شهير للذهب بعد إعادة فتحه دون إذن للمرة الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

حذرت أمانة محافظة عدد من محلات الذهب بسوق شهير للذهب والمجوهرات الذي تم إغلاقه مساء أمس بعد أن قامت بفتح المحلات دون الرجوع إلى البلدية المختصة بتطبيق النظام بحق المخالفين.

وقال وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني إنه تم مساء اليوم إغلاق السوق بكامله وبمساندة الدوريات الأمنية بعد إعادة الفتح من قبل أصحاب المحلات دون الحصول على إذن من البلدية.

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ويذكر أن العدد الكلي للمحلات بالسوق بلغ 255 محلاً تمارس بيع الذهب والمجوهرات.