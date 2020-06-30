شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يوضح رسوم تجديد رخصة القيادة بعد رفع الضريبة إلى 15% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، رسوم تجديد رخصة القيادة بعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%. أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، رسوم تجديد رخصة القيادة بعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%. وجاء ذلك رداً على مغرد وجّه سؤالا عن أسعار إصدار الرخصة بعد القيمة المضافة. وقالت الإدارة إن رسوم تجديد رخصة القيادة هي 40 ريالاً للسنة الواحدة حيث ستبدأ تطبيقها غدًا. .

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