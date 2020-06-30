شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية تظهر فناء قصر المربع بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت صورة تاريخية، فناء قصر المربع بالرياض، إذ التقطت الصورة عام ١٣٦٢هـ /(١٩٤٣م)، وفقًا لدارة الملك عبدالعزيز. أظهرت صورة تاريخية، فناء قصر المربع بالرياض، إذ التقطت الصورة عام ١٣٦٢هـ /(١٩٤٣م)، وفقًا لدارة الملك عبدالعزيز. واختار الملك عبدالعزيز "رحمه الله"، المنطقة الواقعة خارج السور الشمالي للرياض وتعرف آنذاك بأبو رفيع والتي عُرفت فيما بعد باسم المربع، لبناء أول قصر عام 1356هـ وهو قصر المربع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة تاريخية تظهر فناء قصر المربع بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.