شكرا لمتابعة خبر عن وفاة مؤذن مسجد «بن باز» ببيشة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): انتقل عبيد بن عيد آل عليط الدوسري، إلى ذمة الله، بعدما قضى ٤٥ عاماً مؤذناً لمسجد بن باز في بيشة. انتقل عبيد بن عيد آل عليط الدوسري، إلى ذمة الله، بعدما قضى ٤٥ عاماً مؤذناً لمسجد بن باز في بيشة. وترك "الدوسري"، سيرة عطرة شهد بها سكان المحافظة. ووثق مقطع فيديو متداول، قيامه برفع الآذان بصوت عذب في المسجد.

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