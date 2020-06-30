شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تباشر محطة وقود امتنعت عن البيع (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):باشرت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، بلاغًا من مواطن عن إحدى محطات الوقود لامتناعها عن البيع.
وأكدت الوزارة، أنه تم إلزامهم بفتح المحطة والتعبئة وإيقاع غرامة فورية، داعية المستهلكين للإبلاغ عن مخالفات محطات الوقود التي تمتنع عن تقديم الخدمة.
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