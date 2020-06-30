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القيادة تهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله"، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جولي باييت الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جولي باييت الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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