شكرا لمتابعة خبر عن مسيرة الأمير محمد بن عبدالعزيز الأبن الرابع للمؤسس: تولى إمارة المدينة في سن الـ 15 (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

يعتبر الأمير محمد بن عبدالعزيز علم من أعلام آل سعود، والذي ولد في عام 1910 ميلاديًا.

ورصد فيديو أبرز المحطات في حياة الابن الرابع للمك المؤسس رحمه الله؛ حيث تولى إمارة المدينة المنورة وهو يبلغ 15 عامًا فقط واستمر فيها على مدار 40 عامًا.

وأبرز أعماله في المدينة المنورة، توسعة المسجد النبوي، وافتتاح مطار المدينة المنورة، وافتتاح الجامعة الإسلامية.

وهو بطلا من أبطال مسيرة التوحيد وشارك في العديد من المعارك أبرزها معركة عسير.