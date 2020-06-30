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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): انتقل الدكتور محمد صبحي في مجمع الملك فيصل الطبي، إلى ذمة الله اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس انتقل الدكتور محمد صبحي في مجمع الملك فيصل الطبي، إلى ذمة الله اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ونعى العديد من المواطنين عبر موقع "تويتر"، وفاة الدكتور محمد صبحي، عبر وسم " الدكتور محمد صبحي في ذمة الله " ، إذ عبروا عن حزنهم لرحيله، داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

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