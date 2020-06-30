شكرا لمتابعة خبر عن الاختصاصات الـ7 التي تم نقلها من "الشؤون البلدية" إلى البيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على نقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على نقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. والاختصاصات هي: • أسواق النفع العام وتشمل (الخضار، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، المشاية والإبل، الطيور، الحطب، الأعلاف، المسالخ). • حدائق الحيوان ومحلات بيع الكائنات الفطرية. • درء أخطار السيول خارج النطاق العمراني. Advertisements • المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية. • أشياب المياه داخل وخارج المدن والمحافظات. • إنشاء وتشغيل وصيانة السدود. • إدارة الماشية السائبة.

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