شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية تقدم الكترونيا سجل الأسرة وتسجيل المواليد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، أن الأحوال المدنية تقدم الكترونيا عبر منصة أبشر سجل الأسرة وتسجيل المواليد وإيصالها للمواطنين إلى المنازل. أوضح محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، أن الأحوال المدنية تقدم الكترونيا عبر منصة أبشر سجل الأسرة وتسجيل المواليد وإيصالها للمواطنين إلى المنازل. وقال الجاسر خلال " ياهلا " : المواطن يراجع الأحوال المدنية ولايستخدم أي أوراق حيث تكون إلكترونيا. وأضاف : استفاد عدد كبير من المواطنين من الخدمة وسيكون الضعف خلال الفترة المقبلة، ويشترط أن يكون المواطن مسجل على أبشر ولديه عنوان وطني.

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