شكرا لمتابعة خبر عن اقتصادي: زيادة ضريبة القيمة المضافة سيجعل المقيمين يغادرون إلى بلدانهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أكد الكاتب الاقتصادي محمد البيشي، أن قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، سيجعل المقيمين غير المفيدين يغادرون إلى بلدانهم وسيستفيد المواطن من ذلك.
وأضاف خلال برنامج "كلنا مسؤول"، أن الضريبة سترفع مستوى المعيشة في المملكة على المقيمين، ما يُجبر بعض المقيمين على السفر معززًا مكرمًا إلى بلده.
وأشار إلى أنه " نحن فقط مطلوب منا تقليل إنفاقنا على الصعيد الشخصي 10% فقط، أو رفع إيراداتي 10% " .
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