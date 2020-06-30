شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية تحمل توقيع الملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثقت صورة تاريخية، إهداء الملك سعود "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد، حمل توقيعه. وثقت صورة تاريخية، إهداء الملك سعود "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد، حمل توقيعه. ونشر حساب "الملك سعود"، الصورة التي التقطت في عام ١٣٦٨/١٩٤٨ .

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