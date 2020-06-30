شكرا لمتابعة خبر عن "الحبوب" تُحدد سعر الشعير بعد تطبيق نسبة الـ15% لضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أن سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة يجب ألا يتجاوز (54.05) ريال للكيس شاملاً ضريبة القيمة المضافة الجديدة. أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أن سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة يجب ألا يتجاوز (54.05) ريال للكيس شاملاً ضريبة القيمة المضافة الجديدة. يأتي ذلك إنفاذا لقرار تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح (15%) اعتباراً من غدًا الأربعاء.

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