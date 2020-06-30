شكرا لمتابعة خبر عن تبوك تسجّل انخفاضًا بعدد إصابات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل منطقة تبوك أرقامًا منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا بعد إعلان وزارة الصحة خلال الأيام الماضية أرقام تعافٍ عالية. .
ووصلت مدينة تبوك للرقم 129 حالة نشطة مقابل 1180 حالة تعافٍ و17 وفاة، فيما انخفض عدد الإصابات في محافظتَيْ تيماء وحقل إلى حالة واحدة مقابل أربع حالات تعافٍ.
في حين غادر مركز أشواق موقع الإصابات، فيما وصلت محافظة البدع إلى سبع حالات مقابل 11 حالة تعاف، والوجه خمس حالات نشطة مقابل 17 حالة تعافٍ، كما سجلت محافظة أملج 66 حالة تعافٍ مقابل 8 إصابات. وعن محافظة ضباء فقد سجلت 8 حالات نشطة مقابل 82 حالة تعافٍ.
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