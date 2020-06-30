شكرا لمتابعة خبر عن المملكة: الأمن المائي لمصر والسودان جزءًا من الأمن العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدّد مجلس الوزراء، على أهمية الأمن المائي لمصر والسودان، مؤكدًا أنه جزءًا من الأمن العربي.

وأكد خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق عادل.

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كما أعرب المجلس، عن رفضه أي إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد عقد جلسة أمي الاثنين حول سد النهضة، عبّر فيها الأعضاء عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتّحاد الإفريقي لحلّ الأزمة الناجمة عن المشروع الكهرومائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

و قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إنّه "يمكن التغلّب على الاختلافات والتوصّل إلى اتّفاق إذا برهنت كلّ الأطراف عن الإرادة السياسية اللازمة، لتقديم تنازلات وفقاً لروح التعاون التي تم التأكيد عليها في إعلان المبادئ لعام 2015".