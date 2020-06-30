شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طرح أكثر من 100 باقة سياحية ضمن صيف السعودية تنفس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد عبدالله الدخيل، المتحدث الرسمي لصيف السعودية، وجود تفاعل كبير من الناس مع موسم صيف السعودية تنفس.
وأضاف، خلال مداخلة له في برنامج ياهلا بقناة روتانا خليجية، أن أبها والطائف من أكثر الوجهات المستهدفة .
وأشار إلى أن أكثر من 75 شركة متعلقة بالسياحة والفنادق قدمت أكثر من باقة سياحية، مضيفا أنه يمكن الاستفادة من هذه الباقات من خلال موقع وتطبيق "روح السعودية".
وأكد أن الهيئة السعودية للسياحة تعمل على دعم وتمكين القطاع الخاص في السياحة من خلال التسويق والترويج للمواقع السياحية في المملكة.
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