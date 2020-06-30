شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي الجنوبي: اتفاق الرياض نقطة انطلاقة حقيقية تجاه السلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم الثلاثاء، على أن اتفاق الرياض بات يمثل نقطة انطلاقة حقيقية تجاه السلام في اليمن.

وجاء ذلك خلال استقبال الزبيدي في مقر إقامته بالعاصمة الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

ولفت الزبيدي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم جهود غريفيث، مؤكدًا استعداد المجلس للانخراط بشكل جاد في كافة مراحل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأضاف أن تشكيل حكومة كفاءات جديدية مناصفة يعد أولوية لبدء أي تقدم حقيقي ناحية الحل، مثمنًا جهود السعودية في تسوية الأزمة وإيجاد حل.