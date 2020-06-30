بالفيديو .. شاب يروي كيف أصيب بكورونا بسبب وجبة إفطار

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):سرد شاب قصة إصابته بفيروس كورونا الجديد برغم أنه كان في أغلب الأوقات لا يخالط الآخرين، وملتزم بارتداء الكمامات.
وأضاف، في مقطع فيديو مذاع في برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية، أن لحظة سهو واحدة هى التى تسبب في نقل العدوى له.
وأوضح أن أثناء تناول الفطور مع زملائه في العمل، تصادف وجود شخص مصاب بالفيروس معهم، وانتقلت العدوى إليه.
وأضاف أنه شعر بالأعراض، وذهب لعيادات تطمن، وأجرى الفحص الخاص بكورونا واكتشف أنه مصاب.
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