شكرا لمتابعة خبر عن انقطاع التيار الكهربائي عن قرى ومتنزه السودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):شهدت قرى ومتنزه السودة، انقطاعًا للتيار الكهربائي، منذ الخامسة مساءًا وحتى الآن لليوم الثالث على التوالي، وفقًا لـ "الوطن".
ولم تُصدر شركة الكهرباء توضيحًا بشأن هذا الأمر.
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