اخبار السعوديه

انقطاع التيار الكهربائي عن قرى ومتنزه السودة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن انقطاع التيار الكهربائي عن قرى ومتنزه السودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

شهدت قرى ومتنزه السودة، انقطاعًا للتيار الكهربائي، منذ الخامسة مساءًا وحتى الآن لليوم الثالث على التوالي، وفقًا لـ "الوطن".

ولم تُصدر شركة الكهرباء توضيحًا بشأن هذا الأمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع التيار الكهربائي عن قرى ومتنزه السودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا