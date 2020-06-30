شكرا لمتابعة خبر عن انقطاع التيار الكهربائي عن قرى ومتنزه السودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

شهدت قرى ومتنزه السودة، انقطاعًا للتيار الكهربائي، منذ الخامسة مساءًا وحتى الآن لليوم الثالث على التوالي، وفقًا لـ "الوطن".

ولم تُصدر شركة الكهرباء توضيحًا بشأن هذا الأمر.