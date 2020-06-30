«المرور» تحدد رسوم استخراج «رخصة القيادة» بعد ضريبة الـ15%

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي الرسوم المقررة لاستخراج رخصة القيادة، موضحة أنَّ الرسوم تقدر بـ40 ريالًا للسنة الواحدة.

جاء ذلك في ردّ من المرور على مغرّد وجه سؤالًا جاء فيه «عندي رخصة مؤقتة ابغا أصدر الرخصة الأساسية كم أسعار تجديد الرخص مع القيمة المضافة؟»

وردت إدارة المرور بتغريدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، بقولها: «عزيزنا، رسومها 40 ريالًا للسنة الواحدة. يسعدنا تواصلك»

وفي وقت سابق أعلن «المرور السعودي»، السماح بتجديد «رخص السير» إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر» دون اشتراط الكشف الطبي للنظر».

وذكر «المرور السعودي» عبر «تويتر»، أن ذلك يأتي تسهيلًا للمستفيدين خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنَّ طريقة تجديد استمارة السيارة تتمثل في عدة خطوات تستلزمها شروط ضرورية تتمثل في:

- أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

- أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

- سداد رسوم تجديد الاستمارة، وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف «عن كل سنة تأخير 100 ريال».

- التأكد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.

طريقة تجديد الاستمارة عبر «أبشر»

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ولتجديد استمارة السيارة عبر خدمات الإدارة العامة للمرور من منصة أبشر يجب اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على موقع أبشر

- انقر على خيار «أبشر أفراد».

- سجل بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي.

- اضغط على تسجيل الدخول.

- أدخِل الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية.

- من خيار خدمات «المركبات» اضغط على «خدمات».

- قم بالنقر على «تجديد رخصة السير».

- ستفتح صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك.

- حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».

- انقر بالموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على «تجديد الاستمارة».