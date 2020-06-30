مديرية الجوازات: مبادرة «عودة» متاحة حاليًا للمقيمين النظاميين فقط

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنَّ مبادرة «عودة» متاحة الآن فقط للمقيمين النظاميين، جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد فيه: «السلام عليكم.. هذا النص مقتبس من منصة عودة في أبشر« مرحباً بك في خدمة عودة تمكن هذه الخدمة جميع المقيمين (النظاميين و المخالفين) ( ما المقصود بالمخالفين هنا ؟ أصحاب (الإقامات المنتهية, بلاغ هروب, إلخ) وهل يشمل أصحاب القضايا الصغيرة مثل مخالفات المرور و البلدية ؟التوضيح و شكرًا ».

وفي وقت سابق أكدت المديرية العامة للجوازات،أنه لا يمكن تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة، مشيرة إلى أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

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وأكدت المديرية العامة للجوازات، وفي وقت سابق، أن عدم تجديد هوية مقيم يعرّض صاحبها للعقوبات موضحة أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجرى إبعاد المخالف عن البلاد.، وأشارت إلى أنه يمكن التأكد من سريان «هوية مقيم» عبر الدخول لمنصة أبشر ومقيم.

وردَّت المديرية العامة للجوازات، على استفسار أحد المتسائلين حول انتهاء تأشيرة الخروج؛ وذلك عبر الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعقيبًا على سؤال: «انتهى تاريخ تأشيرة الخروج النهائي قبل ثلاثة أيام، فهل هناك طريقة لإلغاء التأشيرة بدون غرامة؛ لأنه ما نزلت غرامة بأبشر»؛ حيث قالت «الجوازات»: «عزيزي، تطبق غرامة انتهاء صلاحية التأشيرة بعد 60 يومًا يلزم سداد الغرامة لتتمكن من إتمام الإجراء».

وأجابت المديرية العامة للجوازات أيضًا عن سؤال أحد المستفيدين الذي سأل: «ما مدة تأشيرة الخروج والعودة لمغادرة المملكة؟»؛ حيث جاء الرد كالآتي: «بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة، إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يومًا)، فصلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار، وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر. أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار».