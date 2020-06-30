قائمة العقارات والخدمات السلع والأدوية المعفاة من تعديلات القيمة المضافة

يبدأ غدًا الأربعاء تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة بعد التعديل الذي أقرّته الهيئة العامة للزكاة والدخل لتصبح 15% بدلًا من 5%، وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، عن السلع المستثناة من تطبيق الـ15% ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنَّ السلع والخدمات المستثناة وفقًا للنظام المحلي تشمل: التأجير السكني وبعض الخدمات المالية التي تقوم على هوامش ربح ضمنية.

وأوضح أنه تمَّ استثناء أيضًا بعض السلع والخدمات، مثل النقل الدولي سواء داخل مجلس التعاون الخليجي أو خارجه، وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا لقائمة تصدر من هيئة الغذاء والدواء، وكذلك التصدير لخارج المملكة، مضيفًا أنَّ هناك تعاونًا بين الهيئة ووزارة التجارة؛ لمنع أي تلاعب في تطبيق ضريبة القيمة المضافة من قبل التجار.

تفاصيل11 سلعة وخدمة معفاة من تعديلات القيمة المضافة

وفي هذا السياق، نشرت مبادرة «الحصالة» الوقفية للوعي المالي، «إنفوجراف»، كشفت فيه عن 11 سلعة وخدمة معفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث جاءت الأدوية والمعدات الطبية المحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء على رأس هذه السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وأيضًا يتم إعفاء توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار من الضريبة، كما تم إعفاء توريد وسائل النقل المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة.

وتضم قائمة الخدمات والسلع المعفاة: الخدمات الموردة لغير مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إصدار رخص القيادة وتجديدها، مقابل تأجير العقارات السكنية، خدمات النقل الدولي للسلع والخدمات، أيضًا بيع العقار السكني الشخصي، والحسابات الجارية والتوفير والإيداع، وأخيرًا إصدار جوازات السفر وتجديدها.

موقف بيع العقار السكني من الضريبة

فيما أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بيع العقار السكني المستخدم من قبل المالك أو الأقارب إلى قريب من الدرجة الرابعة، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم زيادة الضريبة الأساسية من 5% إلى 15%؛ وذلك بشكل مستمر عن جميع السلع أو الخدمات الخاضعة حاليًّا للنسبة الأساسية (5%).

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين عبر الحساب الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل: «عند شراء منزل سكن خاص لأول مرة، هل يخضع لضريبة القيمة المضافة؟».

أما في عقود إيجار الوحدات العقارية، فأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه إذا تم إبرام العقد بين شخصين خاضعين للضريبة قبل تاريخ 11 مايو 2020م، يمكن للمورد احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%حتى تاريخ نهاية العقد أو تجديده أو 30 يونيو 2021؛ أيها أسبق.

واشترطت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن يكون المتعاقدان مسجلَين لدى الهيئة قبل تاريخ التعاقد، وأنه يحق للعميل استرداد ضريبة المدخلات بالكامل.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين على الحساب الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل: «أنا مستأجرٌ محلًّا تجاريًّا والعقد بتاريخ 7/1/2019 لمدة 7 سنوات، والمؤجر يطلب ضريبة 15% عن المدة بعد 7/7/2020».

الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشتقاته

كما أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشتقاته، نسبتها 100%، وتضاف ضريبة القيمة المضافة بعد إضافة الضريبة الانتقائية. وابتداءً من 1 يوليو 2020م، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المغردين عبر الحساب الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل: «هل القيمة المضافة تنطبق على التبغ؛ علمًا بأنه تم رفع قيمته الضريبية بأكثر من 15%».

«الجمارك» توضح ضوابط الاستبعاد من تطبيق الزيادة الجديدة

من جانبها أوضحت هيئة الجمارك السعودية، ضوابط تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة من الخارج التي سيتم العمل بها بدايةً من أول يوليو المقبل.

وفي بيانٍ عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت هيئة الجمارك: إن «الفواتير الضريبية المُصدرة من شخص خاضع للضريبة، ومسجل لدى الهيئة قبل 11 مايو 2020م، والمحملة بنسبة ضريبة 5%؛ لا تطبق عليها النسبة الجديدة 15%، بشرط أن يتم التوريد فعليًّا قبل نهاية 30 يونيو الجاري».

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وفي مثال توضيحي، أضافت الهيئة: «إذا اشترى شخص جوالًا من أحد المتاجر الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة في نظام ضريبة القيمة المضافة، وصدرت له فاتورة قبل 11 مايو الماضي، فلن يتم تطبيق نسبة الـ15% عليه ولو استلم الجوال فعليًّا بعد تاريخ 1 يوليو المقبل».

تطبيق ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة (15%) على استهلاك الفواتير بدءًا من الشهر المقبل.

جاء ذلك في رد من الشركة عبر حساب العناية بالمشتركين على سؤال أحد العملاء قال فيه: «هل ضريبة القيمة المضافة 15 % ستشمل استهلاك فواتير الكهرباء؟ »

ورد حساب العناية بالمشتركين في تغريدة عبر «تويتر » بقوله: «سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة (15%) على استهلاك الفواتير بدءاً من الأول من شهر يوليو 2020م ».

طرق التعامل مع الفواتير الضريبية قبل وبعد «القيمة المضافة»

وإلى ذلك أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% المقرر تطبيقها بدءًا من أول يوليو 2020.

ونشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» انفوجراف بعنوان (كيف يتم التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%؟)، وجاء به التوضيح التالي:

ــ الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020م

• إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020م، وتمَّ التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو 2020م، تطبق الضريبة بنسبة 5% على ذلك التوريد، بشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو 2021م.

ــ الفاتورة الضريبية من تاريخ 11 مايو 2020م وحتى تاريخ 30 يونيو 2020م

• إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية من تاريخ 11 مايو 2020م، وحتى تاريخ 30 يونيو 2020م.

• تطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تمّ التوريد فعليًا قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020م

• وتطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعليًا في أو بعد 1 يوليو 2020م.

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أن تاريخ 11 مايو 2020م هو تاريخ إعلان زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

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