بالفيديو.. «الزكاة والدخل» تحدد موقف العقود الطويلة من ضريبة الـ15%

كشف متحدث هيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، عن آلية التعامل مع العقود الطويلة المبرمة قبل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية 15% المقرر العمل بها غدًا الأربعاء، وقال متحدث هيئة الزكاة والدخل، في تصريحات لبرنامج «كلنا مسؤول» الذي يبث على القناة السعودية الاولى: : إنه قبل 11 مايو سيتم تطبيق الضريبة بنسبة 5%، وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021.

يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل وافق على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وتأتي التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والمتضمنة الأحكام المقترح إضافتها أو تعديلها والخاصة -بصفة رئيسية- بتحسين فرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية التي تتم من خلال الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية الخاصة بزيادة نسبة الضريبة الأساسية إلى 15%.

يُذكر أن الجريدة الرسمية نشرت تفاصيل القرار، الذي سيعمل به من تاريخ 01-07-2020م.

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