قبل ساعات من تطبيق التعديلات الجديدة..
كشف متحدث هيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، عن آلية التعامل مع العقود الطويلة المبرمة قبل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية 15% المقرر العمل بها غدًا الأربعاء، وقال متحدث هيئة الزكاة والدخل، في تصريحات لبرنامج «كلنا مسؤول» الذي يبث على القناة السعودية الاولى: : إنه قبل 11 مايو سيتم تطبيق الضريبة بنسبة 5%، وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل وافق على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وتأتي التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والمتضمنة الأحكام المقترح إضافتها أو تعديلها والخاصة -بصفة رئيسية- بتحسين فرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية التي تتم من خلال الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية الخاصة بزيادة نسبة الضريبة الأساسية إلى 15%.
يُذكر أن الجريدة الرسمية نشرت تفاصيل القرار، الذي سيعمل به من تاريخ 01-07-2020م.
لمتابعة تفاصيل التعديلات الكاملة لمواد ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها 15% اضغط هنا:
اقرأ أيضًا:
التعديلات الكاملة لمواد ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها 15%
«الجمارك» توضح ضوابط الاستبعاد من تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الزكاة والدخل» تحدد موقف العقود الطويلة من ضريبة الـ15% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.