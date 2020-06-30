4 خطوات ضرورية بعد تلقّي إشعار من «تطبيق تباعد» بإصابة كورونا

أظهر مقطع فيديو الخطوات التي يتبعها الشخص عندما يتلقى إشعارًا من تطبيق «تباعد» باحتمالية إصابته بفيروس كورونا أو مخالطته حالة مصابة خلال الـ14 يومًا الأخيرة.

وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة السعودية، اليوم الثلاثاء، يجب على الشخص اتباع الخطوات الآتية عندما يتلقى هذا الإشعار.

1-الضغط على خيار احتمال الإصابة، لمعرفة الحالة المصابة المقصودة.

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2- الضغط على خيار طلب المساعدة، وإدخال البيانات.

3- الإجابة على الأسئلة الصحية التى يطرحها البرنامج، ومن خلال الإجابات، تقوم وزارة الصحة بتقييم حالة الفرد.

4- وفي حال تأكيد الإصابة يمكن للمصاب أن يُبلغ الأشخاص الذين خالطهم، وذلك بإشعارهم من خلال التطبيق.