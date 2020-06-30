كثافة الطلاب تعيق استئناف العام الدراسي حضوريا

حدد مختصون 4 عوامل تقف أمام عودة طبيعية للعام الدراسي المقبل، في حال استمرار الجائحة، أبرزها كثرة أعداد الطلاب في المدارس وازدحام الفصول، مما يترتب عليه عدم إمكانية تطبيق احترازات التباعد وعدم الملامسة، فضلا عن قلة عدد المعلمين قياسا بعدد الطلاب.

ازدحام المدارس

لفت مـدير مكتب تعليم في الرياض إلى صعوبة تحقيق الاحترازات بالتباعد في المدارس خلال العام الدراسي القادم، فيما لو استمرت جائحة «كورونا»، وأرجع ذلك إلى كثرة أعداد الطلاب في الفصول وازدحام المدارس.

حضوري وعن بعد

تقدم مدير مكتب التعليم بالسويدي في الرياض أحـمـد بن سـعـود العـويـس بمبادرة تضمنت تحديد توضيح لأسباب صعوبة تطبيق الاحترازات بالتباعد في مدارس الرياض، ومقترح لتطبيق نموذج دراسي للعام القادم يمزج فيه التعليم الحضوري في المدرسة مع التعليم عن بعد بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة في جميع الأصعدة ومنها التعليم.

أسباب صعوبة عودة الدراسة بشكلها الطبيعي

1

كثرة أعداد الطلاب في المدارس وازدحام الفصول

2

عدم إمكانية تطبيق احترازات التباعد وعدم الملامسة

3

قلة عدد المعلمين بالنسبة لعدد الطلاب

4

ضرورة الحضور المباشر لبعض الدروس

فرص التحسين

1

حضور الطلاب بالتناوب في أيام الأسبوع.

2

تصنيف المواد الدراسية والموضوعات في كل مادة من حيث ضرورة الحضور المباشر أو التعلم عن بعد

3

حضور المعلمين والهيئة الإدارية بالتناوب حسب حضور الطلاب

4

تعديل الخطة الدراسية وإعداد الجداول المدرسية

5

إجراء الاختبارات والأنشطة الصفية حسب الخطة المقترحة

6

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تصنيف المدارس بحسب عدد طلابها ونوعها حكومي وأهلي ومستأجر.

آلية التطبيق

1 حضور الطالب

أ- يحدد عدد 20 طالبا لكل فصل مساحته تقريبا 50م2 بحيث يحقق التباعد مسافة 1.5م عن أقرب طالب من جميع الجهات

ب- يقسم الطلاب إلى مجموعتين في الحضور اليومي للمدرسة حسب الآتي:

تحضر كل مجموعة يومين داخل المدرسة في الأسبوع وباقي الأيام عن بعد

تحضر كل مجموعة ثلاثة أيام داخل المدرسة في الأسبوع وباقي الأيام عن بعد

ج- تستغل جميع الغرف داخل المبنى المدرسي لفصول دراسية إلا التي لا تحتمل عدد 20 طالبا.

د- تستخدم استراتيجيات التدريس المناسبة لتحقيق التباعد بين الطلاب في الفصول.

هـ- يكون تدريس جميع الطلاب ذوي الظروف الصحية عن بعد.

و- تستخدم قنوات عين التعليمية التلفزيونية واليوتيوب في شرح بعض الدروس.

2 تصنيف المواد الدراسية وموضوعات المادة:

أ- المواد التي تستلزم الحضور المباشر للمدرسة مثل: المواد العملية والتقويم المستمر والتربية البدنية وغيرها.

ب- المواد التي يمكن أن تدرس عن بعد كاملة مثل: مواد التربية الإسلامية والاجتماعيات وغيرها.

ج- المواد ذات الموضوعات التي تستلزم الحضور وذات المواد التي يمكن أن تدرس عن بعد كما في المواد العلمية واللغة العربية.

3 حضور المعلمين والهيئة الإدارية:

أ- يقسم حضور المعلمين حسب تصنيف موادهم وتوزيع الجدول المدرسي على أيام الأسبوع وتحديد الحضور المباشر مع الطلاب أو تنفيذ الدروس عن بعد ما عدا ذوي الظروف الصحية تكون دروسهم عن بعد

ب- يعاد جميع شاغلي التشكيلات المدرسية (ما عدا قائد ووكيل المدرسة لوظائفهم الأساسية لسد عجز المعلمين وكذلك يكلف المشرفون التربويون (داخل المكاتب والإدارات) بسد العجز إن وجد.

4 الخطة الدراسية وإعداد الجدول

أ- تدريس الخطة كاملة في هذا النموذج الأول مع مراعاة تقديم بعض المواد والموضوعات عن بعد، وأما في النموذج الثاني، فحسب الخطة المقترحة في المدرسة الافتراضية الثانية.

ب- يوضع جدولان أحدهما حضوري للمعلمين والطلاب والآخر عن بعد.

ج- يقتصر على فسحة واحدة للصفوف الأولية وأخرى للعليا في المرحلة الابتدائية وتكون الصالة خارج المدرسة.

5 إجراءات الاختبارات

أ- تكون الاختبارات بحسب التصنيف للمواد والموضوعات، فما يستلزم الحضور يوضع له جدول بذلك مع مراعاة الاحترازات في التباعد.

ب- تكون جميع اختبارات المواد العملية والتقويم المستمر حضورا.