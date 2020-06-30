أغلقت لجنة التعدين بمحافظة المزاحمية 3 كسارات مخالفة لا تملك تراخيص تقع بمنطقة الفريشة جنوب المحافظة غرب مشروع القدية. ذكرت مصادر «دوت الخليج» أن لجنة التعدين أثناء جولاتها الميدانية جنوب المحافظة، قبل أسبوع تقريبا، رصدت 3 كسارات تعمل بالفريشة جنوب طريق مكة الرياض بشكل عشوائي، مخالفة للأنظمة والتعليمات التي نصت عليها وكالة الثروة المعدنية بوزارة البترول، وتم حجز المعدات بموقع الحجز خلف مكتب الكهرباء بالمحافظة، وعددها 4 معدات وشيول و3 تريلات، وتم تسليم العمالة التي تدير الكسرات إلى شرطة المحافظة لاستكمال الإجراءات الأمنية معهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 3 كسارات غرب مشروع القدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.